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04:00, 26 апреля 2024Силовые структуры

Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи. Что известно о массовой расправе и кто ее совершил?

Полицейские нашли тела убитых в Херсонской области в разных местах

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Сотрудники полиции обнаружили тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области в разных местах. В настоящий момент известно о семи жертвах расправы.

Первым было обнаружено тело женщины 1959 года рождения со следами ожогов и огнестрельных ранений в селе Подо-Калиновка. Во время осмотра места происшествия силовики наткнулись на фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Позднее двух убитых нашли в селе Абрикосовка. Согласно предварительной информации, одно тело принадлежало главе сельской администрации, другое — российскому военному. После полудня были найдены еще два тела в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Рядом с ними были обнаружены идентичные гильзы от пуль.

Сперва жертвами числились пять человек, позднее это число возросло до семи — ими оказались трое местных жителей, хозяйка одного из домов, глава Абрикосовки и, предположительно, двое силовиков.

По подозрению в массовой расправе задержали двух российских военных

По подозрению в расправе в Херсонской области задержали двух российских военнослужащих. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых по горячим следам.

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Сообщается, что задержанные панировали поселиться в одном из домов в Абрикосовке и обратились к главе сельской администрации. Получив отказ по причине отсутствия свободных домов, они напали на женщину и расправились с ней. Подозреваемые также сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, применив топливо и гранаты.

Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности

Военные написали явки с повинной, указывает РБК. Задержанные были переданы правоохранительным органам. Отмечается, что один из подозреваемых уже был судим за хранение или изготовление наркотических веществ в особо крупном размере и убийство. В 2021 году он был осужден за кражу.

Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд подтвердил ранее вынесенный приговор в отношении двух военных за нападение на полицейских в Херсонской области. Как установил суд, нападение на полицейских произошло в период военного положения в регионе.

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      Маргарита Пименова
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