В ФРГ обратили внимание на демонстрирующих флаги украинских радикалов россиян

В бундестаге заговорили о россиянах, демонстрирующих флаги украинских радикалов

Депутат бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален обратила внимание на российских оппозиционеров, демонстрирующих в Германии флаги запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России». Вопрос о символике украинских радикалов депутат подняла в своем обращении к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«В какой степени федеральное правительство обладает знаниями, что стилизованные флаги "Легиона Свобода Россия" будут использоваться и на демонстрациях российских оппозиционеров в Германии?» — интересует Дагдален, также спрашивая о том, какими сведениями обладает правительство о данной организации и о том, каким образом оно квалифицирует ее деятельность.

Ответ на запрос Дагдален предоставила статс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер.

«Организация, о которой идет речь, не входит в список террористических организаций Европейского Союза, (…) Уголовный суд Германии также не вынес юридически обязательного решения о существовании террористической организации. (...) У федерального правительства нет других выводов в связи с этим вопросом», — пояснила она.

Ранее сотрудники ФСБ уличили жителя Приморского края в контактах с украинской разведкой. Мужчина якобы предпринимал попытки выйти на связь с организацией «Легион Свобода России», которая находится под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Приморец предлагал представителю легиона свое содействие в деятельности, направленной против безопасности России.