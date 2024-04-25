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07:00, 26 апреля 2024Мир

В ФРГ обратили внимание на демонстрирующих флаги украинских радикалов россиян

В бундестаге заговорили о россиянах, демонстрирующих флаги украинских радикалов
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: Jessica Lichetzki / Globallookpress.com

Депутат бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален обратила внимание на российских оппозиционеров, демонстрирующих в Германии флаги запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России». Вопрос о символике украинских радикалов депутат подняла в своем обращении к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«В какой степени федеральное правительство обладает знаниями, что стилизованные флаги "Легиона Свобода Россия" будут использоваться и на демонстрациях российских оппозиционеров в Германии?» — интересует Дагдален, также спрашивая о том, какими сведениями обладает правительство о данной организации и о том, каким образом оно квалифицирует ее деятельность.

Ответ на запрос Дагдален предоставила статс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер.

«Организация, о которой идет речь, не входит в список террористических организаций Европейского Союза, (…) Уголовный суд Германии также не вынес юридически обязательного решения о существовании террористической организации. (...) У федерального правительства нет других выводов в связи с этим вопросом», — пояснила она.

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      Кирилл Садовский
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