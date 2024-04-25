ФСБ уличила россиянина в контактах с украинской разведкой

ФСБ задержала приморца за контакт с украинской разведкой

Сотрудники ФСБ уличили жителя Приморского края в контактах с украинской разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.

Мужчина, выступающий против специальной военной операции, предпринимал попытки выйти на связь с запрещенной в России террористической организацией «Легион Свобода России», которая находится под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Приморец предлагал представителю легиона свое содействие в деятельности, направленной против безопасности России.

В отношении него следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), мужчина арестован.

Ранее 25 апреля сообщалось, что суд приговорил к 11 годам лишения свободы пособника Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего данные о Вооруженных силах России (ВС РФ), промышленной и энергетической инфраструктуре Запорожской области для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).