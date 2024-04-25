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10:33, 25 апреля 2024Силовые структуры

Передававшего данные о Российской армии пособника СБУ осудили на 11 лет колонии

ФСБ: передававший данные о ВС РФ пособник СБУ получил 11 лет колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам лишения свободы пособника Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего данные о Вооруженных силах России (ВС РФ), промышленной и энергетической инфраструктуре Запорожской области для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный собирал и передавал Украине информацию о местах дислокации и направлениях передвижения российской армии, чтобы ВСУ наносили по ним ракетно-артиллерийские удары. Также иностранец по заданию куратора из СБУ собирал сведения в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области.

Ранее стало известно, что в Кузбассе суд приговорил к десяти годам лишения свободы 26-летнего жителя Бурятии, собиравшегося воевать на стороне ВСУ.

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      Екатерина Кашурникова
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