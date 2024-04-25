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07:37, 25 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

ФСБ: в Кузбассе осудили на 10 лет мужчину, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

В Кузбассе суд приговорил к десяти годам лишения свободы 26-летнего жителя Бурятии, собиравшегося воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кемеровской области.

Россиянин признан виновным по статьям о приготовлении к государственной измене, публичном оправдании и пропаганде терроризма и в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал мужчину на полмиллиона рублей.

По данным ведомства, весной 2023 года осужденный стал общаться с украинцем и собирался вступить в ряды украинской армии. Для этого он купил бронежилет, каску, форму, шевроны, флаги Украины и украинского военизированного формирования. А на своей странице в интернете россиянин опубликовал символику террористической организации. Затем он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. Но по пути транзитом через Кемеровскую область его задержали силовики.

Ранее стало известно, что Верховный суд Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Беслана Цечоева, который пытался покинуть Россию и готовился вступить в ряды ВСУ.

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      Екатерина Кашурникова
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