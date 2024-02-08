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15:11, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин готовился перейти на сторону Украины и попал под статью о госизмене

Суд дал 5 лет жителю Ингушетии за подготовку к переходу на сторону Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Беслана Цечоева, который пытался покинуть Россию и готовился вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30 по статье 275 («Приготовление к госизмене путем перехода на сторону противника») и части 1 статьи 222 («Незаконное приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как уточнили «Ленте.ру», это первый приговор по статье о государственной измене, вынесенный Верховным судом республики.

О задержании жителя Ингушетии при попытке выезда из России стало известно в сентябре 2023 года. По данным ФСБ, мужчина общался с сотрудником украинских спецслужб и пытался вступить в ВСУ.

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