ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, мужчина общался с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирает и готовит добровольцев для участия в боевых действиях против Российской армии.

Поймать фигуранта удалось при попытке выезда за пределы России. Против него уже возбудили дело по статье о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника. Теперь россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области.