Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:07, 14 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, мужчина общался с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирает и готовит добровольцев для участия в боевых действиях против Российской армии.

Поймать фигуранта удалось при попытке выезда за пределы России. Против него уже возбудили дело по статье о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника. Теперь россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Названа страна нахождения Суровикина

    Еще один китайский министр пропал из публичного поля

    Огромный аллигатор бросился на отряд девочек-скаутов и попал на видео

    Акции «Соллерс» резко упали

    Оззи Осборн пожаловался на страшные боли перед новой операцией

    В России на свалке нашли африканскую чуму свиней

    В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

    Маск проигнорировал вопросы журналиста об Украине и похвале Путина

    Выявлена новая опасность бытовой химии для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости