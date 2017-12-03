«Халл Сити» уволил Слуцкого

Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити» уволил российского тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщается на сайте команды.

Договор между клубом и отечественным специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе со Слуцким «Халл» покинет стратегический директор Олег Яровинский, пришедший в команду в октябре.

Отмечается, что руководство «Халл Сити» занимается поиском нового тренера.

23 ноября болельщики клуба выступили за немедленную отставку Слуцкого. Сам специалист заявлял, что готов к увольнению.

Слуцкий возглавил англичан летом 2017 года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в рамках Чемпионшипа, в которых одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз проиграли. С 19 очками «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице. При этом перед российским специалистом была поставлена задача выйти в Премьер-лигу, из которой клуб вылетел в прошлом сезоне.

До перехода в «Халл» Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.