Слуцкого сосватали в «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Слуцкий будет претендовать на одну из должностей в лондонском клубе в случае увольнения с поста наставника «Халла».

6 ноября пост технического директора «Челси» покинул Майкл Эменало. Отмечается, что эта позиция может быть упразднена, а обязанности распределятся между остальными сотрудниками. В таком случае владелец клуба Роман Абрамович предложит Слуцкому другую работу.

«Халл» под руководством 46-летнего Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров Чемпионшипа занимает 20-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет четыре очка. В свою очередь, Слуцкий заявил, что примет любое решение руководства, включая увольнение.

Российский тренер возглавил «Халл» минувшим летом. Руководство поставило перед ним задачу вернуть команду в Английскую премьер-лигу, которую она покинула по итогам прошлого сезона.