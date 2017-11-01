Слуцкий заявил о готовности к увольнению из «Халл Сити»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о готовности к любому решению руководства клуба о своем будущем. Его слова приводит Sky Sports.

«Мне сложно рассуждать о своем будущем в команде, потому что сейчас я должен думать о следующей игре. За 15 матчей вполне можно сделать определенные выводы. Я приму любое решение владельца. Никаких проблем. Я не ощущаю никакого давления со стороны», — заявил Слуцкий после поражения от «Мидлсбро» в матче чемпионшипа (1:3).

Тренер отметил, что не нуждается в критике со стороны, и признал, что в данный момент недоволен своей работой. После 15 туров нынешнего сезона «Халл» с 16 очками занимает 17-е место в таблице чемпионшипа. В следующем матче команда Слуцкого сыграет с «Шеффилд Юнайтед», встреча состоится 4 ноября.

46-летний Слуцкий был назначен главным тренером «Халла» минувшим летом. Руководство поставило ему задачу вернуть команду в Английскую премьер-лигу, из которой она вылетела по итогам прошлого сезона.