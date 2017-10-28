Фанаты команды Слуцкого забросали поле теннисными мячами

Болельщики английского «Халл Сити», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, закидали футбольное поле теннисными мячами во время матча английского Чемпионшипа (второго по статусу английского дивизиона) с «Ноттингем Форест». Видео было опубликовано на странице Peter Bjorn во «ВКонтакте».

Таким образом они выразили протест против владельца клуба Асема Алама и членов его семьи, управляющих командой. Случилось это в момент, когда в матче было сыграно 19 минут и 4 секунды (1904 — год основания «Халл Сити», — прим. «Ленты.ру»). При этом в перерыве матча фанаты скандировали имя главного тренера команды, россиянина Леонида Слуцкого, выражая ему полную поддержку.

Встреча между «Халлом» и «Ноттингемом» прошла в субботу, 28 октября, и завершилась поражением подопечных Слуцкого со счетом 2:3. Команда занимает 17-е место в Чемпионшипе после 14 туров, имея в активе 16 очков.