«Халл» Слуцкого забил сопернику шесть мячей

Английский «Халл Сити» под руководством российского главного тренера Леонида Слуцкого одержал победу над «Бирмингемом» в матче 11-го тура Чемпионшипа. Встреча состоялась в субботу, 30 сентября, и завершилась победой «Халла» со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Фрэйзер Кэмпбелл (7-я минута), Дэвид Мейлер (11-я), Джаррод Боуэн (30-я), Камил Гросицки (72-я), Маркус Хенриксен (76-я) и Себастьян Ларссон (86-я). Гол престижа в составе «Бирмингема» в добавленное ко второму тайму время забил Сэм Галлахер.

«Халл» прервал серию из пяти матчей без побед. Последний раз подопечные Слуцкого выигрывали 25 августа, когда разгромили «Болтон Уондерерс» со счетом 4:0.

«Халл» с 12 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Бирмингем» с 8 баллами в активе располагается на 22-й строчке.