Слуцкий рассказал об умении петь и танцевать без водки и пообещал прочитать рэп

Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что умеет хорошо проводить время, не употребляя спиртное. Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

«Я не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя, никаких проблем», — заявил российский специалист.

Он вспомнил случай, произошедший на свадьбе футболиста Романа Адамова, выступавшего под руководством Слуцкого в волгоградской «Олимпии», а позднее — в «Москве». Тогда тренер зачитал рэп-поздравление, в котором рассказал о своей жизни и знакомстве с Адамовым.

Слуцкий пообещал вновь прочитать рэп — в случае, если «Халл» решит поставленную руководством задачу и по итогам сезона выйдет в премьер-лигу. «И спою, и станцую, и рэп зачитаю», — заверил тренер.

46-летний Слуцкий возглавил «Халл» этим летом. Клуб, покинувший высший дивизион по итогам минувшего сезона, набрал 7 очков и занимает в таблице Чемпионшипа (второй по силе футбольной лиги страны) восьмое место после пяти туров.