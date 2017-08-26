«Халл» Слуцкого забил четыре безответных мяча сопернику

«Халл Сити» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого обыграл «Болтон» в пятом туре Чемпионшипа — второго по статусу дивизиона чемпионата Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 25 августа, на стадионе «Халл Сити» и завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил форвард Джаррод Боуэн, отличившийся на 19-й и 88-й минутах. Также отличились Адама Диоманде (13-я минута) и Камил Гросицки (29).

Таким образом, «Халл» одержал вторую победу в пяти матчах Чемпионшипа при двух поражениях и одной ничьей. Команда Слуцкого занимает шестое место в турнире.

22 августа «Халл Сити» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Донкастер Роверс», выступающему в третьем по значимости английском дивизионе.

Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.