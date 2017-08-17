Лучший бомбардир команды Слуцкого выбыл на полгода

Нападающий английского «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит не менее шести месяцев из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте «тигров».

27-летний уругваец получил травму в концовке домашнего матча третьего тура чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3). Эрнандесу пришлось покинуть поле на носилках. Медобследование показало, что у нападающего повреждено ахиллово сухожилие. Футболисту уже сделали операцию.

«Для меня Абель — один из лучших нападающих чемпионшипа, для команды он важный игрок. Также это большой удар для самого футболиста, потому что он очень хорошо начал сезон, отлично играл», — заявил главный тренер «Халла» россиянин Леонид Слуцкий.

Эрнандес в стартовавшем сезоне в трех матчах забил три мяча, он является лучшим бомбардиром команды.