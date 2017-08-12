Слуцкий выиграл первый матч во главе «Халл Сити»

«Халл Сити» обыграл «Бертон Альбион», одержав первую победу в английском Чемпионшипе под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча второго тура прошла в субботу, 12 августа, на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» в городе Кингстон-апон-Халл и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «Халла» хет-трик оформил Абель Эрнандес, еще один мяч забил Камил Гросицки. Единственный гол «Бертона» на счету Джексона Ирвайна.

До матча букмекеры называли «Халл Сити» фаворитом. В стартовом матче турнира команда Слуцкого сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1), теперь в ее активе 4 очка. «Бертон Альбион» уступил в обоих турах и очков не набрал.

Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним россиянином поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.

