Слуцкий сравнил себя с Гагариным

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии стартового матча сезона сравнил себя с первым космонавтом Юрием Гагариным. Слова специалиста приводит пресс-служба английского клуба.

«На мне лежит серьезная ответственность перед клубом, болельщиками и россиянами, которые оказывают мне огромную поддержку. Для них я как Юрий Гагарин! Я первый тренер из России, работающий в английском футболе, и для меня это действительно очень важный момент», — сказал Слуцкий и добавил, что настроен очень позитивно.

Первым соперником «Халл Сити» в английском Чемпионшипе будет «Астон Вилла». Встреча состоится в Бирмингеме 5 августа.

Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.