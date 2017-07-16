Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона перед игроками «Халла»

Видео: @sportexpress / Twitter

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий спел перед игроками «Катюшу», используя банан вместо микрофона. Видеозапись из Instagram футболиста команды Камиля Гросицки появилась в аккаунте «Спорт-Экспресса» в Twitter.

Специалист исполнил «Катюшу» во время обряда посвящения. Согласно традиции, существующей во многих английских клубах, новичок команды должен спеть любимую песню перед всеми игроками.

В первом матче под руководством Слуцкого «Халл Сити» проиграл «Оксфорд Юнайтед». Товарищеская встреча прошла 15 июля и завершилась со счетом 1:2.