Слуцкий впечатлил футболистов «Халл Сити»

Полузащитник английского «Халл Сити» Дэвид Мейлер поделился впечатлением от первых дней работы под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого. Его слова приводит сайт клуба.

«Тренировки проходят действительно хорошо. Мы набираем форму. Слуцкий впечатлил меня, как и всех остальных. Все парни горят желанием работать с ним. Мое состояние? Думаю, потребуется еще около трех недель на восстановление после травмы», — сообщил Мейлер.

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5 июля о первых днях работы с российским специалистом рассказал капитан команды Майкл Доусон. По его словам, Слуцкий всегда открыт для общения, а его стандарты очень высоки, но все игроки «Халла» хотят им соответствовать.

О назначении Слуцкого главным тренером «Халла» сообщили 9 июня. Он стал первым россиянином, возглавившим команду с Туманного Альбиона. Перед ним стоит задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую «тигры» покинули по итогам минувшего сезона.

В первом туре чемпионшипа сезона-2017/18 «Халл Сити» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой».