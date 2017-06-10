«Сейсмологи попросили Слуцкого не раскачивать город»

Леонид Слуцкий реализовал свою давнюю мечту и стал первым российским тренером, получившим работу на Туманном Альбионе. 46-летний специалист возглавил вылетевший в чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион страны) «Халл Сити». «Лента.ру» понаблюдала за реакцией соцсетей на эту новость .

Первым поздравил Слуцкого и поприветствовал его на новом рабочем месте «Халл Сити». Тренер приступит к исполнению обязанностей со следующей недели.

Армейцы тоже порадовались за бывшего наставника.

— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 09 июня 2017, 10:19

Комментатор Владимир Стогниенко вспомнил знаменитую кричалку фанатов, посвященную президенту ЦСКА Евгению Гинеру.

Пользователи упражнялись в остроумии. Слуцкий — новый футбольный проект Романа Абрамовича.

Ну и куда уж без шуток про привычку Слуцкого качаться в кресле во время матча.

Кто-то уже и первые трансферы предлагает.

Реакция британских фанатов тоже не заставила себя долго ждать. «Кто-нибудь знает, где достать гигантский российский флаг?» — спросил один из них.

«На первом матче сезона будет бесплатная водка, верно?» — интересуются болельщики.

«А у нас есть кричалки про Слуцкого?» — заблаговременно озаботились фанаты.

Некоторых заинтересовала игровая карьера Слуцкого. «Завершил карьеру из-за травмы, полученной в результате падения с дерева, на которое он полез, намереваясь спасти кошку», — написала одна из болельщиц «Халла».