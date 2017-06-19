Спорт
 

Слуцкий выразил надежду на приезд других российских тренеров в Англию

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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил надежду, что его назначение в «Халл Сити» откроет двери в Англию другим российским тренерам и футболистам. Видео-интервью со специалистом было опубликовано на странице «Халла» в Twitter.

«Надеюсь, мой пример окажется хорошим, ведь Россия — большая страна, в ней много талантливых людей, — сказал Слуцкий, а также выразил уверенность, что с его приходом болельщиков у «Халл Сити» станет больше за счет российской аудитории. — В России есть огромный интерес к футболу. Не только к национальной сборной. Я гарантирую, что много российских болельщиков будет поддерживать "Халл". Многие мне пожелали удачи на моей первой серьезной работе в Англии».

46-летний россиянин возглавил «Халл Сити» 9 июня. Перед ним поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу. По итогам минувшего сезона «тигры» вылетели в чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион страны). Слуцкий стал первым российским тренером, возглавившим клуб с британских островов.

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