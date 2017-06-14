Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий записал обращение к болельщикам клуба на английском языке. Видео было опубликовано на странице клуба в Twitter.

«Здравствуйте, болельщики «Халла». Я Леонид Слуцкий, ваш новый главный тренер, и я очень рад быть здесь. Надеюсь, вы будете хорошо поддерживать нас, мы проведем отличный сезон и вместе достигнем наших целей», — сказал Слуцкий.

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46-летний россиянин возглавил «Халл Сити» 9 июня. Перед ним поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу. По итогам минувшего сезона «тигры» вылетели в чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион страны). Слуцкий стал первым российским тренером, возглавившим клуб с британских островов.