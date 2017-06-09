Куда приводят мечты

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий получил работу мечты:— английский «Халл Сити» 9 июня объявил о назначении российского специалиста новым наставником команды. Чем занимался Слуцкий во время вынужденных каникул и как оказался на Туманном Альбионе — в материале «Ленты.ру».

Новый проект Абрамовича

В декабре 2016 года ЦСКА и Слуцкий расстались после семи лет совместной жизни и работы. За это время армейский клуб стал прочно ассоциироваться с именем тренера и наоборот. Специалист привнес в игру красно-синих немало позитива, но в последнее время его все чаще критиковали, а футбол в исполнении ЦСКА становился все более пресным. После неудачного выступления в Лиге чемпионов сотрудничество было решено прекратить.

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Слуцкий не стал сидеть сложа руки и принялся воплощать «гражданские» мечты (за время «армейской» службы заниматься чем-то другим, кроме футбола, у исполнительного тренера не было возможности): побывал в Антарктиде, снискал славу в недолгой, но яркой комментаторской карьере (поработал на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом»), начал учить английский язык.

По его признанию, еще несколько месяцев назад он не знал ни слова по-английски, но в очередной раз доказал готовность к новым вызовам: выучил язык на таком уровне, что спокойно давал интервью британским СМИ, вызывая у журналистов неподдельное восхищение своей целеустремленностью.

В связи с этим пошли активные разговоры о том, что Слуцкий может возглавить лондонский «Челси» — благо тренер в прекрасных отношениях с российским владельцем «аристократов» Романом Абрамовичем. Но лондонцы встали на победные рельсы (которые в итоге привели их к заветному чемпионству), а слухи о приходе в клуб Слуцкого сошли на нет.

Леонид Слуцкий Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Но Слуцкий на продолжение карьеры на Туманном Альбионе все же надеялся: появилась информация, что даже если он не потянет клуб английской премьер-лиги (АПЛ), то уж в чемпионшипе (втором по силе футбольном дивизионе страны) работу точно получит и картины не испортит.

Сам Слуцкий открыто признавался, что его главным приоритетом сейчас является трудоустройство в Великобритании. В одном интервью он заявил, что является новым футбольным проектом Абрамовича. Не преуменьшая тренерского таланта Слуцкого, стоит отметить, что с таким покровителем российскому специалисту место в одном из британских клубов было практически гарантировано.

И вот долгожданная новость: Слуцкий назначен главным тренером «Халл Сити». Команда хоть и покинула АПЛ по итогам минувшего сезона, но уж точно не является безвестной — «тигры» провели в высшем дивизионе не один год и обладают всем, чтобы вскоре вновь туда вернуться. Подробности контракта российского специалиста с новым клубом не уточняются, но наверняка перед ним будет поставлена задача подняться в АПЛ уже в следующем сезоне, а от этого, в свою очередь, зависит и дальнейшее будущее тренера в Англии.

Понимает важность задачи по выходу в АПЛ и сам Слуцкий: «Очень надеюсь, что мы вернемся в премьер-лигу. Я знаю, что "Халл Сити" — известный клуб с преданными болельщиками. Не могу дождаться, когда приступлю к работе, — это случится уже на следующей неделе».

Руководители «Халл Сити» объяснили приглашение Слуцкого тем, что им нравится его образ мыслей и амбиции. «После тщательного выбора, видя внимание Леонида к деталям, его представления о стиле игры и его амбиции, мы выделили его из всех кандидатов. У клуба уже есть планы предсезонной подготовки, запланированы интересные товарищеские матчи, об этом будет объявлено на следующей неделе. Планирование подготовки к сезону вместе с Леонидом идет полным ходом. Слуцкий пользовался успехом как на клубном, так и на международном уровне, и я очень рад его намерениям вернуть клуб в премьер-лигу», — пояснил заместитель председателя «Халла» Эхаб Аллам.

Время первых

Слуцкий — первый российский тренер на Туманном Альбионе, но далеко не первый за рубежом. Окно в Европу прорубили задолго до него.

В свое время в Европе работал нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов. Шесть лет его футбольной карьеры прошли в Австрии — вратарь защищал цвета «Тироля». Он повесил бутсы на гвоздь в московском «Спартаке», но вскоре принял решение стать тренером. Логично, что набираться опыта и делать первые шаги на новом поприще он отправился в ставшую почти родной Австрию: Черчесов успел поработать с «Куфштайном» и «Ваккер-Тиролем».

Станислав Черчесов Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

После продолжительного российского этапа тренерской карьеры Черчесов вновь отправился покорять Европу: на этот раз колоритный специалист возглавил варшавскую «Легию». Российский наставник запомнился не только эксцентричным общением с журналистами, но и «золотым дублем» — в первый и последний сезон в Польше он выиграл с командой национальный чемпионат и Кубок.

Валерий Карпин, настоящая легенда испанской «Сельты», предпочел приступить к тренерской деятельности на родине. После нескольких лет во главе московского «Спартака» молодой специалист покинул должность и отправился в Испанию — получил назначение в прозябавшую во втором дивизионе «Майорку».

Команду под руководством россиянина лихорадило: провальное начало чемпионата сменила серия побед, позволившая болельщикам надеяться на участие в стыковых матчах за право выхода в высший дивизион. Но «Майорка» снова пошла по наклонной, и после очередного поражения соглашение с Карпиным было расторгнуто.

Помимо Черчесова и Карпина в Европе с разным успехом работали Анатолий Бышовец (АЕК, Кипр), Алексей Еременко («Яро», Финляндия) и Дмитрий Галямин («Паламос», Испания). Ну, а если уходить за пределы Старого Света, то главной звездой зарубежных чемпионатов однозначно станет Валерий Непомнящий: опытный наставник заявил о себе в Южной Корее, Японии, Китае, Турции и даже тренировал основную сборную Камеруна.