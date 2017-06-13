СМИ сообщили о намерении Слуцкого приобрести футболиста «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий намерен приобрести защитника «Челси» Томаша Каласа. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Goal.com.

В настоящий момент 24-летний футболист находится в аренде в «Фулхэме». Отмечается, что клуб заинтересован в сохранении игрока, но Слуцкий рассчитывает воспользоваться хорошими отношениями с Романом Абрамовичем и переманить Каласа.

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Лондонцы приобрели чеха в 2010 году. Большую часть времени он провел в аренде в других глубах. Последние три сезона Калас провел в «Мидлбро» (2014/15, 2015/16) и в «Фулхэме» (2016/17). В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя передачами.

46-летний Слуцкий получил работу в «Халл Сити» 9 июня. Перед ним поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу. По итогам минувшего сезона «тигры» вылетели в чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион страны). Слуцкий стал первым российским тренером, возглавившим клуб с британских островов.