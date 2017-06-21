Определился первый соперник команды Слуцкого в Англии

Английский «Халл Сити», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, сыграет с бирмингемской «Астон Виллой» в первом туре чемпионшипа сезона-2017/18. Об этом сообщается на сайте второго по статусу английского дивизиона.

Встреча пройдет 5 августа на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

14 июня Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском, выразив надежду на хорошую поддержку команду и совместное достижение целей.

Слуцкий возглавил «Халл Сити» 9 июня. Он стал первым россиянином, возглавившим команду с Туманного Альбиона. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.