В сети появился обзор первого матча Слуцкого во главе «Халл Сити»

Английский «Халл Сити», руководимый Леонидом Слуцким проиграл «Оксфорд Юнайтед» в первом матче под руководством российского специалиста. Видео с обзором встречи было опубликовано на YouTube-канале Hull Tigers, официальном канале клуба.

Встреча прошла в воскресенье, 16 июля, завершилась со счетом 1:2. В составе «Оксфорда» два мяча забил нападающий Уэс Томас, отличившийся на 32-й и 52-й минутах. На 75-й форвард «Халла» Адама Диоманде отыграл один мяч и установил окончательный счет.

Ранее в воскресенье, Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона перед игроками «Халла».