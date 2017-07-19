Слуцкий дал интервью на английском после первой победы во главе «Халл Сити»

Видео: Hull Tigers / YouTube

Российский тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью клубному телевидению на английском языке после победы над «Бристоль Роверс» в товарищеском матче. Видео выступления специалиста размещено на канале «тигров» в YouTube.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Халла», этот успех — первый для британского клуба под руководством россиянина.

«Рад своей первой победе, но больше впечатляет, что мы показали характер и изменили ход матча. Сейчас мы еще просто группа игроков, а не команда. Каждый день много работаем на теоретических занятиях, на тренировках. Доволен тем, как игроки реагируют на мои взгляды, на мою философию», — рассказал Слуцкий.