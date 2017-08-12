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Букмекеры предрекли Слуцкому первую победу во главе «Халл Сити»

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Букмекеры назвали «Халл Сити» фаворитом матча второго тура английского Чемпионшипа с «Бертон Альбион». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Шансы команды Леонида Слуцкого оценены коэффициентом 1,66. Вероятность победы «Бертона» — 6,0, ничьи — 3,90.

Команды сыграют в субботу, 12 августа, начало встречи запланировано на 17:00 мск.

5 августа «Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом официальном матче под руководством Слуцкого. Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 1:1. После игры специалист заявил: «Иногда я думаю, что это вовсе и не со мной происходит. Это невероятная ситуация, но думаю, что привыкну после нескольких игр».

«Бертон» в первом туре на своем поле уступил «Кардифф Сити» — 0:1.

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