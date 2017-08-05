«Халл Сити» сыграл вничью в первом официальном матче под руководством Слуцкого

Английский «Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом официальном матче под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках первого тура Чемпионшипа прошла в субботу, 5 августа, в Бирмингеме и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч в этой игре забил нападающий хозяев Габриэль Агбонлахор на седьмой минуте. «Халл Сити» отыгрался на 62-й минуте после удара форварда Джаррода Боуэна.

В следующем матче «Халл Сити» на своем поле сыграет с командой «Бертон Альбион». Игра состоится 12 августа.

Специалист возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.