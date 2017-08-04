Слуцкий рассказал о помощи Абрамовича в Англии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович помогал ему в тренерской карьере в Англии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: изучения английского, проживания в отеле "Челси". Клуб также организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям», — рассказал Слуцкий.

Специалист возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона. В первом официальном матче под руководством Слуцкого «тигры» в первом туре чемпионшипа сыграют с «Астон Виллой». Встреча состоится в Бирмингеме 5 августа.

