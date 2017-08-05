Слуцкий прокомментировал ничью в первом официальном матче во главе «Халл Сити»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что его команда заслужила ничью в матче первого тура Чемпионшипа с бирмингемской «Астон Виллой». Об этом рассказал в эфире телеканала SkySports, передает ТАСС.

«Это было сложное время для нас, потому что у нас вышли несколько молодых ребят, которые не имели опыта игры в чемпионшипе, плюс матч против "Астон Виллы", полный стадион. Однако позднее мы почувствовали себя увереннее, у нас были шансы, и я думаю, что мы заслужили этот результат», — рассказал Слуцкий, отметив, что такие чувства он испытал впервые.

«Иногда я думаю, что это вовсе и не со мной происходит. Это невероятная ситуация, но думаю, что привыкну после нескольких игр», — заключил тренер.

Матч между «Халл Сити» и «Астон Виллой» состоялся ранее в субботу, 5 августа, и завершился со счетом 1:1. Он стал для российского специалиста первым официальным во главе английской команды. В следующем матче «Халл Сити» на своем поле сыграет с командой «Бертон Альбион». Игра состоится 12 августа.

Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.