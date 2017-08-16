Слуцкий потерпел первое поражение во главе «Халл Сити»

Английский «Халл Сити» потерпел первое поражение в официальном матче после прихода в команду российского тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Тигры» на своем поле уступили во встрече третьего тура чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) «Вулверхэмптону». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Мы построили команду за очень короткое время, поэтому пока что не соответствуем уровню "Вулверхэмптона". Временами по ходу матча мы играли на уровне соперника, кроме того, до игры с нами они ни разу не пропускали. Думаю, более справедливым результатом была бы ничья», — заявил Слуцкий в интервью Hull Daily Mail.

Специалист возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.

После трех туров тигры с четырьмя очками располагаются на седьмой строчке в первенстве.