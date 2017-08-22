Спорт
 

«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

«Халл Сити» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграл «Донкастер Роверс», выступающему в третьем по значимости английском дивизионе, и вылетел из Кубка лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 22 августа, в Донкастере и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Алфи Мэй (48-я минута) и Томми Роу (54-я). «Халл» потерпел третье поражение подряд.

17 августа лучший бомбардир «Халла» Абель Эрнандес получил травму и выбыл из строя на полгода. У нападающего повреждено ахиллово сухожилие, ему уже сделали операцию.

Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.

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