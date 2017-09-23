Английский клуб внес в заявку на матч против «Халла» своих фанатов

Клуб английского Чемпионшипа (второго дивизиона) «Рединг» внес своих болельщиков в заявку на матч девятого тура с «Халл Сити». Фотография заявочного листа опубликована в аккаунте команды в Twitter.

Фанаты вошли в список под номером 13. Встреча с «Халлом», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, состоится в Рединге в субботу, 23 сентября, в 17:00 мск.

Хозяева занимают 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, однако имеют одну игру в запасе. В семи встречах они набрали восемь очков.

«Халл» расположился на одну строчку выше за счет большего количества забитых мячей. При этом подопечные Слуцкого провели на один матч больше.

46-летний специалист возглавил «Халл» минувшим летом. Перед тренером поставлена задача вернуть клуб в Английскую премьер-лигу (АПЛ), которую он покинул по итогам прошлого сезона.