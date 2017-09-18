Букмекер оценил шансы умершего тренера возглавить английский клуб

Букмекерская контора Paddy Power внесла умершего тренера Уго Эхиогу в число претендентов на пост наставника клуба английского Чемпионшипа «Бирмингем Сити». Об этом сообщает The Guardian.

Шансы специалиста были оценены коэффициентом 67,0. Также возможными сменщиками Харри Реднаппа, возглавлявшего «Бирмингем», были названы англичанин Сэм Эллардайс, голландец Франц де Бур, игрок бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор и рокер Оззи Осборн.

Компания принесла свои извинения болельщикам и семье Эхиогу, назвав произошедшее большой ошибкой, которая была исправлена сразу после обнаружения.

Английский специалист скончался в апреле 2017 года от остановки сердца в возрасте 44 лет. Во время тренировки молодежной команды лондонского «Тоттенхэма» он потерял сознание. Эхиогу был доставлен в больницу, где на следующий день умер.

Во время игровой карьеры он провел девять лет в составе «Астон Виллы» — принципиального соперника «Бирмингема». Еще семь лет он играл за «Миддлсбро». Также в активе спортсмена четыре матча в составе сборной Англии.