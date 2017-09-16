Бывший игрок МЮ посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера английского «Халл Сити». Его слова приводит «Советский спорт».

«Читал некоторые интервью Слуцкого, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз», — заявил Канчельскис.

Комментируя всплывающие в английских СМИ слухи о возможной отставке российского специалиста, Канчельскис отметил, что не удивится подобному развитию событий. «Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были. В нашей стране это вообще сплошь и рядом», — подытожил он.

Ранее 16 сентября «Халл» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), сравняв счет в концовке матча. Команда Слуцкого, уступившая в двух предыдущих встречах, занимает 16-ю строчку таблицы Чемпионшипа с 8 очками в активе.

46-летний Слуцкий возглавил «Халл» минувшим летом. Перед тренером поставлена задача вернуть клуб в Английскую премьер-лигу (АПЛ), которую он покинул по итогам прошлого сезона.