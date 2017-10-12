В «Халл Сити» пришел еще один россиянин

Россиянин Олег Яровинский назначен на пост стратегического директора клуба английского Чемпионшипа «Халл Сити». Об этом сообщается на сайте команды.

Специалист будет работать вместе с главным тренером Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля команды и выбором стратегии на матчи. Отмечается, что переговоры между «Халлом» и Яровинским велись с лета.

Ранее 35-летний специалист занимал пост спортивного директора московского ЦСКА, который покинул в июне этого года. Он имеет опыт совместной работы со Слуцким в армейском клубе.

2 октября российский наставник впервые был признан тренером недели в Английской футбольной лиге (EFL) — Чемпионшипе и двух других низших дивизиона чемпионатах страны. На данный момент «Халл» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 11 матчах.

46-летний Слуцкий возглавил английский клуб минувшим летом. Перед российским специалистом стоит задача вернуть «Халл» в Английскую премьер-лигу (АПЛ), которую он покинул по итогам прошлого сезона.