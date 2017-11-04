Слуцкий потерпел с «Халл Сити» третье поражение подряд

«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Шеффилд Юнайтед» в 16-м туре английского Чемпионшипа — второго по статусу английского дивизиона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Шеффилде и завершилась со счетом 4:1. Подопечные россиянина забили первыми (на 29-й минуте отличился поляк Камил Гросицки), но во втором тайме пропустили четыре мяча. Покер оформил форвард Леон Кларк.

Таким образом, «Халл Сити» потерпел третье поражение подряд и опустился на 20-е место из 24-х. От зоны вылета команду отделяет 4 очка.

1 ноября Слуцкий заявил о готовности к увольнению из «Халл Сити».

46-летний специалист был назначен главным тренером команды минувшим летом. Руководство поставило ему задачу вернуть команду в премьер-лигу, из которой она вылетела по итогам прошлого сезона.