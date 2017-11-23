Большинство болельщиков «Халла» выступили за немедленную отставку Слуцкого

Болельщики «Халл Сити», выступающего в английском Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион), поддержали идею увольнения Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает издание Hull Daily Mail.

По итогам опроса, опубликованного на сайте газеты, 51 процент респондентов проголосовали за немедленную отставку Слуцкого. Еще 30 процентов верят, что россиянин сможет изменить ситуацию к лучшему, а 19 процентов считают, что тренеру нужно дать еще несколько матчей на исправление положения.

После 18 туров Чемпионшипа «Халл» занимает 20-е место в таблице, безвыигрышная серия клуба затянулась до пяти матчей.

Слуцкий 1 ноября заявил о готовности к увольнению из «Халла». Он признался, что примет любое решение руководства, и отметил, что не испытывает со стороны боссов клуба никакого давления.

Бывшего наставника московского ЦСКА и российского сборной назначили главным тренером «Халл Сити» летом 2017 года. Руководство поставило ему задачу вернуть команду в английскую премьер-лигу, из которой она вылетела по итогам прошлого сезона.