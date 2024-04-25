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07:00, 26 апреля 2024Экономика

Россиянам дали советы по выбору авто с пробегом

Автоэксперт Солодовник призвал изучать историю владения, покупая авто с пробегом

Фото: Unsplash

Пользуясь ростом спроса на автомобили с пробегом, некоторые собственники пытаются продать по завышенной цене откровенный автохлам, сообщил директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник. Поэтому при выборе модели на вторичном рынке он призвал обязательно изучать историю владения автомобилем и обращать внимание на некоторые другие моменты. Советы по выбору подержанных машин он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Известно, что в марте россияне потратили на покупку уже бывших в эксплуатации автомобилей рекордные 607 миллиардов рублей, что на 34 процента больше, чем в феврале. Результаты исследования публиковал ТАСС.

По словам автоэксперта, спрос был обусловлен ожиданием изменений на российском авторынке с 1 апреля. При выборе подержанного авто он рекомендовал обратить внимание на следующие критерии: стоимость, соответствие пробега и состояния салона, а также историю эксплуатации авто.

«Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться. Также подозрение должно вызвать идеальное состояние подкапотного пространства: возможно, перед продажей его приводили в порядок, чтобы скрыть такие последствия интенсивной эксплуатации, как подтеки масла», — предостерег Солодовник.

Поэтому, прежде чем заключать сделку, стоит отвезти авто в сервисный центр для тщательной диагностики, чтобы впоследствии не столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта

Максим Солодовникавтоэксперт

Историю владения автомобилем собеседник «Ленты.ру» назвал фактором, обязательным для проверки. «Если он эксплуатировался в такси, каршеринге или другом корпоративном парке, на его ликвидность рассчитывать не стоит — обычно эти модели оцениваются гораздо ниже рынка из-за высокого пробега. Также должна насторожить и частая смена собственников: очевидно, что тут необходима юридическая проверка чистоты владения авто — отсутствие угонов, залогов и других обременений», — заключил он.

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1 апреля в силу вступили изменения в порядке расчета утилизационного сбора, что повлияло на стоимость автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС по заниженной цене. Иными словами, больше нет возможности ввозить новые автомобили с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей.

Ранее россиянам посоветовали не оставлять машины под палящим солнцем. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова, это сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто.

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      Екатерина Смирная
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