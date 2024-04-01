В России подорожали некоторые автомобили

Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили

Правительство России изменило порядок расчета утилизационного сбора. Это повлияет на стоимость автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС по заниженной цене. Изменения вступили в силу 1 апреля.

Иными словами, больше нет возможности ввозить новые автомобили с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей. Как указывал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, в первую очередь это коснется автомобилей, официально не представленных в России. «Например, премиальный кроссовер Li 9, стоимость которого в Китае составляла примерно 5 миллионов рублей, а в России 7-7,1 миллиона рублей. С учетом всех изменений в растаможке, а также перепрошивки для эксплуатации в нашей стране он обойдется в 7,8 миллиона рублей», — привел он пример.

В 2023 году произошло несколько важных изменений. Во-первых, с 1 августа 2023 года утильсбор для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов был в очередной раз проиндексирован. По факту теперь размер утильсбора для физлиц равен размеру сбора для юридических лиц.

Как заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, повышение тарифов нужно для поддержки отечественного автомобильного рынка.