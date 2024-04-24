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17:03, 24 апреля 2024Экономика

Россиянам посоветовали не оставлять машины под палящим солнцем

«Авилон»: солнечный свет сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Долгое нахождение автомобиля на солнечном свете грозит порчей лакокрасочного покрытия. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Насколько сильно испортится покрытие, зависит от интенсивности и продолжительности воздействия солнечного света и состояния самого покрытия. В целом если средний срок службы лака составляет 10 лет при правильном уходе, то частая парковка под палящим солнцем может сократить его до 5-8 лет.

Чтобы продлить срок службы покрытия, следует по возможности парковать автомобиль в тени или в гараже. Также важно регулярно мыть кузов от грязи. Также можно нанести на него специальные средства — спрей или воск, предназначенные для защиты от ультрафиолетового излучения.

Ранее директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов назвал причину трудностей с запуском двигателя. Ей может стать скопившийся в бензобаке конденсат.

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      Мария Черкасова
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