Россиянам посоветовали не оставлять машины под палящим солнцем

«Авилон»: солнечный свет сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто

Долгое нахождение автомобиля на солнечном свете грозит порчей лакокрасочного покрытия. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Насколько сильно испортится покрытие, зависит от интенсивности и продолжительности воздействия солнечного света и состояния самого покрытия. В целом если средний срок службы лака составляет 10 лет при правильном уходе, то частая парковка под палящим солнцем может сократить его до 5-8 лет.

Чтобы продлить срок службы покрытия, следует по возможности парковать автомобиль в тени или в гараже. Также важно регулярно мыть кузов от грязи. Также можно нанести на него специальные средства — спрей или воск, предназначенные для защиты от ультрафиолетового излучения.

Ранее директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов назвал причину трудностей с запуском двигателя. Ей может стать скопившийся в бензобаке конденсат.