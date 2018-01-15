Два игрока сборной России переведены в дубль «Зенита»

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не поехали на тренировочный сбор петербургского «Зенита» в Объединенные Арабские Эмираты и будут тренироваться со второй командой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Оба футболиста пройдут медобследование и будут готовиться к возобновлению сезона с «Зенитом-2», пока не найдут новые команды.

4 января сообщалось, что «Зенит» хочет купить у «Краснодара» форварда Федора Смолова, а Дзюба может стать частью сделки.

В текущем сезоне Дзюба провел 15 матчей за «Зенит» в премьер-лиге, в которых забил один мяч. Шатов не отличился ни разу за 13 игр, но сделал четыре результативные передачи. В активе 29-летнего Дзюбы 22 игры за сборную России и 11 голов. 27-летний Шатов провел за национальную команду 28 матчей и отличился дважды.

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