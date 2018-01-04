«Зенит» помешает Смолову уехать в Англию

Частью сделки по возможному переходу нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» станет полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в случае трансфера «Зенит» выплатит «Краснодару» 10 миллионов евро и передаст права на Жиркова, контракт которого истекает летом 2018 года. Также рассматривается вариант перехода в стан «быков» нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

17 декабря главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что в зимнее трансферное окно российский нападающий перейдет в «Вэст Хэм», который «предлагает хорошие деньги». При этом, по его словам, владелец «быков» Сергей Галицкий принципиально отказывается продавать Смолова в «Спартак» или «Зенит».

Контракт форварда с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 19 матчах во всех турнирах. За свой нынешний клуб он выступает с 2015-го года, забив 58 мячей в 80 встречах.

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