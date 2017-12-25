Россиянин попал в сотню лучших футболистов мира

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сотню лучших футболистов мира по итогам 2017 года по версии испанской газеты Marca. Рейтинг опубликован на сайте издания.

27-летний форвард занял 97-е место и оказался единственным россиянином в списке. Кто возглавит рейтинг, пока неизвестно, так как опубликованы только имена футболистов, занявших с 61-го по 100-е места.

В 2017 году Смолов забил 25 мячей в 37 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

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В ноябре сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован лидер итальянской Серии А «Наполи». Также была информация об интересе к Смолову со стороны лондонского «Вест Хэма».

14 ноября футболист забил два мяча в ворота сборной Испании в товарищеском матче, принеся российской команде ничью. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3.

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