«Теперь я видел все»

Сборная России завершила свой футбольный год боевой ничьей с командой Испании. Недавние чемпионы мира приехали, чтобы подготовить будущих хозяев мундиаля, и в этот раз подопечные Станислава Черчесова выглядели куда лучше: в их действиях наконец появилась осознанность и даже красота. «Лента.ру» рассказывает о матче, в котором были забиты шесть голов, половина из которых — российские.

111 тысяч зрителей, 222 тысячи глаз и... две игры, но какими разными они были! Безнадежное поражение в матче с аргентинцами сменилось бодрой ничьей с недавними чемпионами мира, хоть и довольно расслабленными.

Перед стартовым свистком питерский актив побаловал футболистов простым перфомансом, вывесив баннер: «Здесь, на родной земле, нам побеждать». Только их порыв, видимо, разделили не все.

Девять минут — и вот первый гол. Альба... 170 сантиметров... Головой...

Понять, как такое могло произойти, сложно, да и занятие это в принципе неблагодарное. Нам же проще как всегда — забыть и простить. Зато Серхио Рамосу никого прощать было не нужно. Защитник на 35-й минуте забил с довольно спорного пенальти и заставил Россию впасть в легкую депрессию.

Ближе к концу первого тайма у ворот испанцев стало чуть теплее, а на 41-й минуте и вовсе горячо. Россияне провели действительно классную атаку, которую завершил Федор Смолов, предварительно уложив на газон Начо. 1:2, уже полегче!

Практически сразу после перерыва Юрий Жирков подключился к атаке и протолкнул мяч на Миранчука, а тот в касание пробил Де Хеа.

Впрочем, визуальная легкость, с которой испанцы отдали свое преимущество, настораживала. В наши ряды закралось сомнение...

Развеять его в своеобразной манере попытался Серхио Рамос. На 53-й он продемонстрировал броскую испанскую актерскую игру, упав в штрафной, видимо, от дыхания Георгия Джикии. Судья Рокки старания защитника оценил. Аплодировать не стал, но на точку второй раз в матче указал, за что и был конструктивно раскритикован.

Рамос спокойно вколотил мяч в сетку и отправился праздновать дубль.

17 минут на табло держался неприятный для россиян счет, пока дело в свои ноги не взял Федор Смолов. Дальний удар главного русского бомбардира застал врасплох Давида Де Хеа.

Лишь редкие вспышки активности россиян прерывали вялую концовку матча, пока на 91-й минуте Родриго не заставил Андрея Лунева считать своими глазами искры. Ударом колена в голову испанец отправил вратаря в нокаут, и тот встречу продолжить не сумел.

Окровавленного Лунева уносила медицинская бригада, а тренерский штаб решал, кому встать в ворота — все замены к тому моменту были использованы. Сначала в кофту Владимира Габулова облачился Александр Кокорин. Но игривая улыбка форварда, похоже, не понравилась Денису Глушакову. Полузащитник отобрал у него свитер и перчатки, занял место в своей штрафной площади и...

Долго нервничать Денису не пришлось. Практически сразу судья от греха подальше дал финальный свисток — 3:3, все не так плохо. Главное — не начать отмечать раньше времени.