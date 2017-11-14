Спорт
 
Последние новости
Палата представителей США разрешила потратить 4,6 миллиарда на «сдерживание» РФ
Ученые оправдали толстяков
Президент Венесуэлы предложил колумбийскому коллеге употреблять кокаин
Ребенок обошел защиту iPhone X
Пентагон подтвердил эвакуацию боевиков ИГ из сирийской Ракки
Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
Испанский нападающий снял скальп с вратаря сборной России
Популярные новости
Испанский нападающий снял скальп с вратаря сборной России
Пентагон подтвердил эвакуацию боевиков ИГ из сирийской Ракки
Ребенок обошел защиту iPhone X
Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
Ученый рассказал о столкновении Земли с планетой-пришельцем
Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты
Гей из Чечни извинился перед Кадыровым

«Теперь я видел все»

Россия трижды забила испанцам, а Глушаков стал непробиваемым вратарем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России завершила свой футбольный год боевой ничьей с командой Испании. Недавние чемпионы мира приехали, чтобы подготовить будущих хозяев мундиаля, и в этот раз подопечные Станислава Черчесова выглядели куда лучше: в их действиях наконец появилась осознанность и даже красота. «Лента.ру» рассказывает о матче, в котором были забиты шесть голов, половина из которых — российские.

111 тысяч зрителей, 222 тысячи глаз и... две игры, но какими разными они были! Безнадежное поражение в матче с аргентинцами сменилось бодрой ничьей с недавними чемпионами мира, хоть и довольно расслабленными.

Перед стартовым свистком питерский актив побаловал футболистов простым перфомансом, вывесив баннер: «Здесь, на родной земле, нам побеждать». Только их порыв, видимо, разделили не все.

Девять минут — и вот первый гол. Альба... 170 сантиметров... Головой...

Понять, как такое могло произойти, сложно, да и занятие это в принципе неблагодарное. Нам же проще как всегда — забыть и простить. Зато Серхио Рамосу никого прощать было не нужно. Защитник на 35-й минуте забил с довольно спорного пенальти и заставил Россию впасть в легкую депрессию.

Ближе к концу первого тайма у ворот испанцев стало чуть теплее, а на 41-й минуте и вовсе горячо. Россияне провели действительно классную атаку, которую завершил Федор Смолов, предварительно уложив на газон Начо. 1:2, уже полегче!

Практически сразу после перерыва Юрий Жирков подключился к атаке и протолкнул мяч на Миранчука, а тот в касание пробил Де Хеа.

Впрочем, визуальная легкость, с которой испанцы отдали свое преимущество, настораживала. В наши ряды закралось сомнение...

Развеять его в своеобразной манере попытался Серхио Рамос. На 53-й он продемонстрировал броскую испанскую актерскую игру, упав в штрафной, видимо, от дыхания Георгия Джикии. Судья Рокки старания защитника оценил. Аплодировать не стал, но на точку второй раз в матче указал, за что и был конструктивно раскритикован.

Рамос спокойно вколотил мяч в сетку и отправился праздновать дубль.

17 минут на табло держался неприятный для россиян счет, пока дело в свои ноги не взял Федор Смолов. Дальний удар главного русского бомбардира застал врасплох Давида Де Хеа.

Лишь редкие вспышки активности россиян прерывали вялую концовку матча, пока на 91-й минуте Родриго не заставил Андрея Лунева считать своими глазами искры. Ударом колена в голову испанец отправил вратаря в нокаут, и тот встречу продолжить не сумел.

Окровавленного Лунева уносила медицинская бригада, а тренерский штаб решал, кому встать в ворота — все замены к тому моменту были использованы. Сначала в кофту Владимира Габулова облачился Александр Кокорин. Но игривая улыбка форварда, похоже, не понравилась Денису Глушакову. Полузащитник отобрал у него свитер и перчатки, занял место в своей штрафной площади и...

Долго нервничать Денису не пришлось. Практически сразу судья от греха подальше дал финальный свисток — 3:3, все не так плохо. Главное — не начать отмечать раньше времени.

Евгений Бакин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0214 ноября

Сидите дома

Кто лишает Россию Олимпиады
00:56Сегодня

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

20:2011 ноября

Черчесов объяснил поражение от Аргентины

23:4114 ноября

Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией

Спорт00:0112 ноября

Явление Месси

Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
22:4114 ноября

Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство

20:0714 ноября

Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро

00:19 8 ноября

Карякин предложил «партнеру-истеричке» завидовать молча в ходе интернет-ссоры

Спорт00:0411 ноября
Неймар

Задний ход

Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
21:1714 ноября

44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора

17:5214 ноября

Проваливший отбор на ЧМ-2018 тренер сборной Италии потребовал 700 тысяч евро

15:19 4 ноября

Эвандер Холифилд обвинил братьев Кличко в подмене бокса сеансами обнимашек

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Якутяне завещали потомкам кока-колу и «Доширак»
Путин отправится в мужской монастырь
Экстремалы нашли бомбоубежище в закрытом СИЗО «Кресты-2»
Украинцу-наркоману в Сочи вынесли приговор за неделю до суда
Эффект бабочки
Как выжить, если каждое прикосновение вызывает жуткую боль
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить
Бронетехника окружила столицу Зимбабве
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Украинский военачальник предложил ради мира уничтожить Донецк и Луганск
Туристов в «купальниках Бората» задержали в Казахстане
Секстремистка с голой грудью подожгла «трамвай Порошенко»
Додон назвал условия вхождения Приднестровья в состав Молдавии
В ЛНР пояснили предложение вернуть республику в состав Украины
Все материалы
Экономика
Увольтесь сами
Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов
Курс рубля снова обвалился
В России появилась вакансия президента
«Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу
Все материалы
Силовые структуры
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве и Подмосковье поймали 69 исламских экстремистов
Пойманы организаторы подпольного казино с многомиллионным доходом
В Подмосковье деспот зарезал бывшую жену и дочь за непослушание
Житель псковской деревни застрелил двоих участковых и покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик
Назван неожиданный источник долголетия
В МГУ обеспокоились сжатием «яиц»
Впервые создано трехглазое зрячее существо
Все материалы
Спорт
«Теперь я видел все»
Россия трижды забила испанцам, а Глушаков стал непробиваемым вратарем
Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы
Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией
Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство
Это фиаско, Буффон: итальянцы не доедут до России
Четырехкратные чемпионы мира проиграли шведам и остались без мундиаля
Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро
44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора
Все материалы
Культура
«Все вокруг бурлило»
Звезда «Нимфоманки» пустилась во все тяжкие с молодым Годаром
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
«Телевизор забыл об этом рассказать»
Неизлечимая болезнь перестала быть смертельным приговором
Актера «Дюнкерка» и его бабушку арестовали по подозрению в убийстве
Black Star уличили в краже бразильского сайта
Джонни Депп поучаствовал в дикой оргии в клипе Мэнсона
Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Россия 24» поверила в фейк Минобороны и выдумала границу Сирии и Ирана
Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть
Подземные толчки растрясли курда в прямом эфире
Мем «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продадут за 100 тысяч рублей
Дуров оголился ради Apple
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Все материалы
Ценности
Рэп на века
Для землян записали секретный трек, но услышат они его только через сто лет
Кира Найтли спела для Chanel про круговорот жизни
Разоблачен бренд одежды жены продюсера-насильника
Воры вынесли из магазина элитный виски на 673 тысячи евро
Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов
Supreme выпустил рубашку дровосека с матерным лозунгом
Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся
Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском
Россияне окажутся в Северной Корее еще быстрее
Названы самые экзотические для русских туристов города Европы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео
Британский врач дал по морде схватившей его трехметровой акуле
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Заезд болида Формулы-1 по булыжному горному перевалу сняли на видео
Хиппибас Volkswagen превратили в машину из «Назад в будущее»
Создатели 5000-сильного гиперкара построили шестиколесный внедорожник
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы