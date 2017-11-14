Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3. На 9-й минуте защитник Хорди Альба открыл счет, на 35-й его коллега по амплуа Серхио Рамос реализовал пенальти, удвоив преимущество испанцев. На 41-й минуте нападающий Федор Смолов один мяч отыграл, а спустя десять минут Алексей Миранчук сравнял счет. На 53-й Рамос вновь забил с пенальти. Россияне ответили голом Смолова.

В компенсированное время хозяева остались без вратаря: Андрей Лунев получил травму головы и не смог продолжить встречу, а лимит замен к тому моменту был исчерпан. В результате место в воротах занял полузащитник Денис Глушаков.

11 ноября Россия проиграла Аргентине со счетом 0:1 в «Лужниках». Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

Матчи состоялись в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.