Аутсайдер чемпионата Англии захотел Смолова

Лондонский «Вэст Хэм Юнайтед» заинтересован в покупке нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб в январе намерен предложить за форварда 15 миллионов фунтов (20 миллионов долларов). «Смолов играет центрального нападающего, однако имеет скорость и технику, чтобы играть шире. Бонусом также является его свободный английский язык», — пишет издание. Сам Смолов не возражает против переезда в Лондон.

Контракт форварда с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов в 17 матчах во всех турнирах. За свой нынешний клуб он выступает с 2015-го года, забив 56 мячей в 78 встречах.

«Вэст Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и находится в зоне вылета. В 12 матчах «молотобойцы» набрали 11 очков и забили 11 мячей. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Хавьер Эрнандес, на счету которого четыре гола в АПЛ.