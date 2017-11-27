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Лидер чемпионата Италии заинтересовался Смоловым

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Федор Смолов
Федор Смолов

Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает портал calciomercato.it.

Издание отмечает, что форвард подходит под тактическую схему, которую использует главный тренер команды Маурицио Сарри. Переход Смолова может обойтись в 20-25 миллионов евро.

24 ноября сообщалось, что россиянином интересуется лондонский «Вэст Хэм». Аутсайдер чемпионата Англии в январе намерен предложить за форварда 15 миллионов фунтов (20 миллионов долларов). При этом отмечалось, что сам Смолов не возражает против переезда в Лондон.

Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до лета 2019 года. В сезоне-2017/2018 на его счету 11 голов в 17 матчах во всех турнирах. За свой нынешний клуб Смолов выступает с 2015 года, за это время он забил 56 мячей в 78 встречах.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии. В 14 турах команда набрала 38 очков. Ближайший преследователь, миланский «Интер», отстает от неаполитанцев на два балла.

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