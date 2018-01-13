Назван еще один претендент на Смолова

Клуб Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон энд Хоув Альбион» заинтересован в трансфере российского нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что главный тренер команды Крис Хьютон ищет нового нападающего для команды, однако переговоры далеки от завершения. В борьбе за россиянина «Брайтону» противостоит лондонский «Вэст Хэм». При этом, по информации источника, санкт-петербургский «Зенит» не сумел договориться о переходе Смолова.

4 января сообщалось, что сине-бело-голубые готовы предложить «Краснодару» 10 миллионов евро и права на полузащитника Юрия Жиркова. Также рассматривался вариант перехода в стан «быков» нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

При этом главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что Смолов, вероятнее всего, зимой перейдет в «Вэст Хэм», который «предлагает хорошие деньги».

Контракт форварда с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 19 матчах во всех турнирах. За свой нынешний клуб он выступает с 2015-го года, забив 58 мячей в 80 встречах.

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